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Большая приватизация нужна бюджету-2021 – Магомедов

28.12.20 15:52
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Кабмин одобрил проект закона, который предлагает разблокировать "большую приватизацию" в 2021 г. Во время карантина этот процесс был приостановлен, а в сентябре 2020-го запрет закреплен законодательно.

Большая приватизация нужна правительству: необходимы дополнительные деньги, чтобы покрывать дефицита бюджета, а также обслуживать внешний долг. Это позволит в следующем году, как планировалось, вывести экономику на уровень 2019 года. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что в 2020-м Фонд госимущества продал 1884 объекта, в бюджет поступило 2,5 млрд грн. Хотя, изначально план приватизации предусматривал 12 млрд поступлений. Самым крупным поступлением за текущий год были средства от продажи отеля "Днепр" за 1,11 млрд грн. Эта сделка вызвала общественный резонанс.

М.Магомедов также отметил, что государственный бюджет на 2021 г предусматривает 6 млрд грн поступлений. Правда, если разморозить аукционы на продажу крупных объектов во время карантина, то поступления могут увеличиться до тех же 12 млрд грн.

"Перевод в частную собственность неэффективных крупных предприятий- правильный шаг в государственной политике. Во-первых, это снимет административную и финансовую нагрузку с государства, создаст условия, при которых новый собственник сможет вывести компанию в прибыль и, тем самым, наполнить бюджета налогами", - считает нардеп.

"Во-вторых, возобновление большой приватизации снизит уровень коррупции и поспособствует выводу некоторых госкомпаний из "серой" зоны. В-третьих, это одно из обязательств перед МВФ, его необходимо выполнить, чтобы получить все транши кредита и стабилизировать экономику", - подытожил он.

МинПром

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