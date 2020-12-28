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Sandvik продаст геологоразведочное направление компании Drillman

28.12.20 17:15 , Steelland
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Sandvik подписала соглашение о продаже геологоразведочного направления компании Drillman, которая входит в состав австралийской M Group и осуществляет поставку, а также техническую поддержку оборудования для геотехники, разведки месторождений, горизонтального и направленного бурения и др.

По условиям сделки Sandvik передаст новому владельцу права и патенты на весь модельный ряд геологоразведочных станков, буровой инструмент, а также запасные части и аксессуары для геологоразведки. В настоящий момент продуктовое направление функционирует в составе Sandvik Mining and Rock Technology.

"Я очень рад тому, что нам удалось успешно закрыть сделку по дивестиции геологоразведочного направления, поскольку данный шаг полностью согласуется с нашей стратегией повышения эффективности и доходности компании", – комментирует Стефан Видинг, президент группы компаний Sandvik.

В свою очередь Хенрик Агер, президент Sandvik Mining and Rock Technology, отметил: "Я уверен, что мы передаём часть нашего бизнеса в хорошие руки. Без сомнения, Drillman преуспеет в его дальнейшем развитии".

"Мы рады новому приобретению и надеемся на сотрудничество в течение всего переходного периода. Данная сделка является частью нашей долгосрочной стратегии по выходу на глобальный рынок, и мы готовы представить мировой горной и геологоразведочной отрасли наши лучшие решения", – дополнил Гарри Мостерт, исполнительный директор M Group.

Стороны договорились не разглашать стоимость сделки, которая ожидает одобрения контролирующих органов. Геологоразведочный бизнес будет отражаться в финансовой отчётности Sandvik Mining and Rock Technology до закрытия продажи, которое запланировано на конец 2020 года. В 2019 году объем продаж направления составил около 450 млн шведских крон.

МинПром

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