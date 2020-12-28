Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Производство ферросплавов в Украине упало на 30%

28.12.20 16:30 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Ферросплавные предприятия Украины в январе-ноябре текущего года суммарно сократили выпуск продукции на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 694,71 тыс. тонн.

Согласно данным Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за 11 месяцев выпуск силикомарганца на Запорожском (ЗЗФ) и Никопольском (НЗФ) ферросплавных заводах снизился на 31,2% – до 522,01 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом снизился на 18,5% – до 114,51 тыс. тонн суммарный выпуск ферромарганца и других ферросплавов на трех заводах: ЗЗФ, НЗФ и Краматорском ферросплавном заводе (КФЗ в январе-ноябре 2020 года произвел 34,09 тыс. тонн, простаивал в июле-ноябре из-за остановки печи).

Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-й) снизилось на 9,9% – до 55,39 тыс. тонн, металлического марганца – на 51,9%, до 2,8 тыс. тонн.

В то же время Покровский (ранее – Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК) добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-ноябре текущего года суммарно произвели 1,72 млн тонн марганцевого концентрата, что на 10,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом МГОК произвел 511,53 тыс. тонн концентрата (рост на 4,9% к январю-ноябрю-2019), ПГОК – 1,21 млн тонн (+13,1%).

Покровский ГОК в текущем году не производил марганцевый агломерат, перейдя на выпуск железорудного агломерата, которого за указанный отчетный период выпустил 159,17 тыс. тонн, поставив его на ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ), входящее в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского.

При этом в январе-ноябре 2019 года ПГОК произвел 91,08 тыс. тонн марганцевого агломерата.

Никопольский ферросплавный завод – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Завод контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.

Группа "Приват" также контролирует Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОКи.

ООО "Краматорский ферросплавный завод" создано в 2010 году на базе части мощностей ОАО "Краматорский металлургический завод им. Куйбышева" в ходе санации предприятия. Предприятие было подконтрольно основателям группы ИСД.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:47
Запорожсталь реализует проекты экомодернизации в рамках меморандумов с местной властью
17:33
В Украине снизилась средняя зарплата
17:15
Sandvik продаст геологоразведочное направление компании Drillman
17:07
Реализация обновленной стратегии морпортов поможет привлечь 50 млрд грн инвестиций
16:48
В ноябре прибыль банков уменьшилась вдвое
16:37
Экспорт укранской стали помог удержать стабильный курс гривны
16:12
Запасы газа в украинских ПХГ снизились на 15%
15:52
Большая приватизация нужна бюджету-2021 – Магомедов
15:51
Японская Mitsubishi Heavy построит в Австрии крупнейший в мире завод по выплавке зеленой стали
15:34
За Нафтогазом цены на газ повысили и другие поставщики
15:22
В январе-сентябре Украина увеличила производство газа на 3,7%
15:13
Иран заявил, что передал Украине отчет о сбитом Боинге
14:51
Российские металлурги-миллиардеры за время кризиса стали еще богаче
14:34
За 11 месяцев Укрнафта уплатила свыше 11 млрд грн налогов
14:29
В 2021 году Украине нужно заплатить по долгам 16 млрд долл
14:13
Белорусскому олигарху отказали в покупке БТА Банка из-за санкций ЕС
13:59
Госдолг Украины в ноябре вырос на 30 млрд грн
13:47
Аукцион по продаже литиевых месторождений хотят сорвать – Госгеонедр
13:31
Индонезия построит новый мощный алюминиевый завод
13:15
Правительство Германии не изменит своего отношения к Северному потоку-2
24.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!