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Японская Mitsubishi Heavy построит в Австрии крупнейший в мире завод по выплавке зеленой стали

28.12.20 15:51 , Металлургпром
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Японская компания Mitsubishi Heavy Industries вскоре завершит строительство в Австрии крупнейшего в мире сталелитейного завода, способного работать без выбросов двуокиси углерода.

Mitsubishi Heavy через британское подразделение строит опытный завод на площадке австрийской сталелитейной компании Voestalpine. Опытную эксплуатацию планируется начать в 2021 году.

Завод будет использовать водород вместо угля в процессе восстановления железной руды. Оборудование нового поколения будет производить 250 000 тонн металлопродукции в год.

По данным Международного энергетического агентства, мировая сталелитейная промышленность произвела в 2018 году около 2 миллиардов тонн CO2, что вдвое больше, чем в 2000 году. Доля сталелитейного сектора среди всех отраслей выросла на 5 процентных пунктов до 25%.

Завод Mitsubishi Heavy применяет процесс прямого восстановления железа из окатышей, или DRI.

Mitsubishi Heavy, третий по величине поставщик сталеплавильного оборудования в мире, также присоединяется к пулу компаний производителей водорода. В октябре Mitsubishi Heavy купила долю в норвежском предприятии по производству водородного оборудования.

Также Mitsubishi Heavy решила приобрести доли в производителях водорода в таких местах, как Австралия. Группа будет контролировать поставки водорода, а также строительство и проектирование оборудования.

В июле Европейский Союз объявил об готовности инвестировать 470 млрд евро в водородные техннологии к 2050 году. Ожидается, что заводы по производству водородной стали получат поддержку ЕС.

МинПром

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