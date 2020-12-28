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За Нафтогазом цены на газ повысили и другие поставщики

28.12.20 15:34 , Бизнес Цензор
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Минимальная цена газа для населения в январе составляет 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн, максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданный при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

По итогам анализа предложений по поставкам газа от 55 компаний, самую низкую цену за кубометр природного газа для населения на январь предложило ООО "ГазАП" – 6,99 грн за кубометр. На втором месте с ценой 7,05 грн оказалась компания Megawatt, на третьем – ООО "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн).

ГК "Нафтогаз Украины" повысила цену на январь до 7,22 грн за кубометр с 6,33 грн в декабре. Большинство компаний из группы РГК предлагают газ по 8,8 – 8,96 грн за кубометр.

Максимальную цену января в 10,8 грн/куб.м предложило ООО "Львовэнергосбыт", что на 19,33% выше максимальной цены декабря в 9,05 грн/куб.м, предложеннной этой же компанией.

МинПром

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