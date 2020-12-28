Российские металлурги-миллиардеры за время кризиса стали еще богаче Суммарно десять самых богатых россиян из списка Forbes, несмотря на пандемию, за год разбогатели почти на 33 млрд долл. США.



Наиболее сильно поднялся в цене сенатор Сулейман Керимов и семья, которым принадлежат 78,6% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международный аэропорт "Махачкала". Формально долей в "Полюсе" и аэропортом владеет сын Керимова Саид. Благодаря росту цен на золото за год состояние семьи сенатора выросло более чем на 100%, до 20,9 млрд долл. (на 20 декабря).



Совладелец крупнейшей в России и одной из самых эффективных в мире компании - производителя стальной продукции - НЛМК Владимир Лисин за год прибавил 5,4 млрд доллю., до 26,19 млрд доллв. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в мире возник дефицит лома и руды, а затем и металлопроката. Акции НЛМК за год выросли со 142 рублей до 214 рублей за бумагу.



Совладелец USM Holdings Алишер Усманов за время пандемии разбогател на 3,6 млрд долл., до 16,182 млрд долл. Ему также помог подъем металлургической отрасли, начавшийся во второй половине года. Котировки металлургических компаний растут на фоне мирового роста цен на металлы.



Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин разбогател еще на 2,758 млрд долл. в 2020 году. Его состояние на 20 декабря 2020 года оценивается в 26,582 млрд долл.



Алексей Мордашов и семья "подорожали" за год на 2,466 млрд долл. на фоне роста котировок акций "Северстали", которые за время пандемии выросли с 926 рублей до 1262 рублей за бумагу. Состояние А.Мордашова на 20 декабря 2020 года оценивается в 22,687 млрд долл.



Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников стал богаче на 1,423 млрд долл., до 10,293 млрд долл. Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали, котировки акций компании за год выросли с 40,8 рубля до 52,4 рубля за штуку.



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