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Госдолг Украины в ноябре вырос на 30 млрд грн

28.12.20 13:59
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Государственный и гарантированный государством долг Украины за ноябрь этого года в национальной валюте вырос на 1,3% - до 2,398 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,2% до $84,24 млрд, сообщает Министерство финансов Украины

"В течение ноября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,4 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,98 млрд", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 30 ноября 2020 года государственный внешний долг составлял 1,204 трлн грн (50,2% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $42,29 млрд. Государственный внутренний долг составлял 905,10 млрд грн (37,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $31,79 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составлял 289,19 млрд грн (12,06% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $10,16 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 259,93 млрд грн (10,84%), или $9,13 млрд; гарантированный государством внутренний долг - 29,26 млрд грн (1,22%) или $1,03 млрд.

МинПром

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