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За 11 месяцев Укрнафта уплатила свыше 11 млрд грн налогов

28.12.20 14:34 , Укринформ
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ПАО "Укрнафта" за 11 месяцев 2020 года уплатило в государственный и местные бюджеты 11,25 млрд грн, в эту сумму вошли рентная плата за пользование недрами, НДС, налог на прибыль, акцизный и другие налоги. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.

При этом за ноябрь 2020 года ПАО "Укрнафта" уплатило в бюджеты всех уровней налогов на сумму 846,9 млн грн. Из них 432,7 млн грн поступили как рентная плата в государственный и местные бюджеты различных уровней за пользование недрами.

Отмечается, что 21,6 млн грн, или 5% рентной платы за ноябрь, поступили в местные бюджеты. Наибольшие поступления рентной платы Укрнафты получили бюджеты Сумской (8,9 млн грн), Ивано-Франковской (5,02 млн грн) и Полтавской (3,5 млн грн) областей.

Поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе и цен на них и используются громадами преимущественно для реализации локальных инфраструктурных и социальных проектов.

Как сообщалось, принцип распределения рентной платы за добычу нефти и газа предусматривает перечисление 95% рентных платежей в общий фонд государственного бюджета, а 5% - в местные бюджеты. При этом 2% доходов от ренты направляются в районные бюджеты, а 3% - в бюджеты городов областного значения и бюджеты объединенных территориальных громад по месту добычи природных ресурсов.

МинПром

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