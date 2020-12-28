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Белорусскому олигарху отказали в покупке БТА Банка из-за санкций ЕС

28.12.20 14:13 , Бизнес Цензор
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Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной", - сообщает НБУ.

Так, 17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Н.Воробья внесено в перечень лиц, к которым применены персональные санкции.

"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка, применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", - сообщает НБУ.

Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.

Н.Воробью в Беларуси принадлежит крупнейший частный нефтетрейдер "Интерсервис". Ему также принадлежит небольшой белорусский "Абсолютбанк".

По данным местных СМИ, его партнер по бизнесу – Виктор Медведчук, который является кумом президента Владимира Путина.

Как сообщалось, 23 ноября Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк". Нынешний собственник банка – казахский бизнесмен Кенес Ракишев подтвердил, что завершить сделку планируется до конца 2020 года, не уточнив имя покупателя.

"БТА Банк" основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2020 года по размеру активов "БТА банк" занимал 71-е место (385,61 млн грн) среди 74 действующих банков.

МинПром

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