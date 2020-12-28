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Индонезия построит новый мощный алюминиевый завод
28.12.20 13:31 , Металлоснабжение и сбыт
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Ведущая индонезийская государственная алюминиевая компания PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) подписала меморандум о взаимопонимании с энергетической компанией PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) по проекту строительства нового завода по производству первичного алюминия в промышленной зоне Tanah Kuning на острове Калимантан.
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