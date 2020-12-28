Титановый завод Фирташа в Армянске снизил выпуск диоксида титана на 15% Филиал московского ООО "Титановые инвестиции" в Армянске (Крым, прежнее название химзавода - "Крымский титан") в 2020 году снизил производство своего основного продукта - диоксида титана - на 15% по сравнению с 2019 годом, до 65 тыс. тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Существенным фактором, повлиявшим на итоговые годовые результаты производственной деятельности филиала, в частности, на спад выпуска диоксида титана, стал вынужденный простой предприятия на протяжении трех месяцев. Он был обусловлен необходимостью проведения ремонтных мероприятий на сернокислотном производстве, самое крупное из которых - капитальный ремонт экономайзера W3400, одного из основных объектов энергооборудования подразделения", - заявил гендиректор компании "Титановые инвестиции" Алексей Обидин.



По его информации, химзавод "в периоды активной работы" восполнял спад объемов производства: так, в марте, сентябре и ноябре 2020 года выпуск диоксида титана превысил показатели аналогичных месяцев прошлого года на 20%.



План на 2021 год предполагает рост объема производства диоксида титана почти на 50%, до 95 тыс. тонн, и это "оптимальный среднегодовой выпуск" данной продукции. "То есть загрузка производства будет близка к 100%", - отметил А.Обидин.



Сообщается также, что производство серной кислоты сократилось в текущем году на 17%, до 290 тыс. тонн. Выпуск железного купороса вырос почти на 20%, до 28,6 тыс. тонн. Производство красного железоокисного пигмента сохранилось на уровне 2019 года, "осуществлялось в соответствии с потребительским спросом".



По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Титановые инвестиции" (Москва) принадлежат кипрской Letan Investments Limited (информация из ЕГРЮЛ по данным на июль 2014 года). Letan Investments известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH.



Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа".



Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" - крупнейший производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе. Помимо диоксида титана, который используется для производства красок, пластмассы и бумаги, предприятие выпускает серную кислоту, минеральные удобрения (фосфогипс), сырье для строительства (сульфат железа), красители (красный пигмент) и т.п.



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