Россия хочет ввести экспортные пошлины на всю свою металлопродукцию Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила ввести на шесть месяцев экспортные пошлины на всю российскую металлопродукцию — от сырья до верхних переделов, говорится в декабрьском письме службы в адрес Минпромторга.



Причиной новой волны протекционизма стали жалобы застройщиков жилья на рост цен на стальную арматуру, которая за месяц подорожала в полтора раза. С целью стабилизации цен ФАС предложила рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию.



Во время обсуждения вопроса об установлении вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию служба выразила озабоченность ростом цен не только на металлургическое сырье, но и на весь спектр металлопродукции.



Согласно письму ФАС РФ, ведомство в качестве примера предлагает в случае установления пошлины на лом в размере 15%, но не менее 49 долларов США за тонну, установить пошлину на стальную заготовку в размере 13%, но не менее 73 долл. США за тонну, и пошлину на арматуру в размере 12%, но не менее 78 долл. США за тонну. Правительство уже согласилось ввести на полгода смешанную экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну.



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