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Канадский завод ArcelorMittal начнет производить новый вид проката с покрытием

28.12.20 11:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Завод ArcelorMittal Dofasco, расположенный в канадской провинции Онтарио, сообщил о запуске проекта по освоению производства листового проката с алюмокремниевым покрытием (Alusi) для автомобилестроительной промышленности.

Как сообщает руководство предприятия, это покрытие будет наноситься на листовой прокат из высокопрочной боросодержащей стали Usibor для горячей штамповки. Из нее изготовляется рама кузовов автомобилей и другие ответственные детали.

Компания направляет на освоение производства проката с новым покрытием 24 млн канадских долл. (18,2 млн долл.). Начало выпуска запланировано на вторую половину 2022 г. Предполагается, что на линии цинкования № 5 ArcelorMittal Dofasco ежегодно будут получать до 145 тыс. т данной продукции.

С 2013 г. группа ArcelorMittal инвестировала более 600 млн долл. в расширение производства проката с высокой добавленной стоимости на своем канадском заводе. В частности, эти средства были направлены на установку линии горячего цинкования № 6, модернизацию установки "печь-ковш" и стана горячей прокатки.

МинПром

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