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ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины на Мачухском месторождении

28.12.20 11:19
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"ДТЭК Нефтегаз" завершил бурение скважины №57 глубиной 5270 м на Мачухском месторождении и получил дебит 300 тыс. куб. м в сутки с существенным потенциалом роста.

Как сообщили в пресс-службе компании, скважину пробурили в условиях сверхвысоких пластовых давлений за 136 суток, что на 32 дня раньше проектного срока.

"В ходе работ была использована буровая установка Bentec-450 т, оснащенная интеллектуальной системой верхнего привода Smart Top Drive. Строительство наклонно-направленного участка скважины было выполнено с использованием роторно-управляемых систем Schlumberger и LWD модулей каротажа", – пояснили в компании.

В "ДТЭК Нефтегаз" также отметили, что во время работы был реализован новый комплекс методов исследований, предложенный компанией Weatherford, что позволило провести дополнительную оценку геологического строения, подтвердить ресурсный потенциал и спланировать технологии дальнейшего освоения месторождения.

Буровым подрядчиком выступило ООО "Сервис-Ойл".

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году увеличил добычу природного газа на 0,7% по сравнению с 2018 годом – до 1,66 млрд куб. м.

МинПром

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