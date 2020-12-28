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В Пакистане хотят приватизировать единственный металлургический комбинат

28.12.20 11:10 , Металлоснабжение и сбыт
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Комитет по приватизации правительства Пакистана (CCOP) утвердил схему приватизации единственного в стране металлургического комбината Pakistan Steel Mills (PSM) в г. Карачи, простаивающего с 2015 г.

Так как прямая продажа завода иностранному инвестору проблематична по политическим причинам, CCOP предлагает создать дочернюю компанию в 100%-й собственности PSM, которой будут переданы все производственные активы комбината и занимаемые ими земельные участки. Потом от 51 до 75% акций этого подразделения могут быть проданы частному инвестору.

Правительство Пакистана безуспешно пытается продать PSM уже более десяти лет. При этом заключались предварительные соглашения с саудовскими, китайскими и другими инвесторами, но ни одна из этих сделок не была доведена до конца.

Из-за высоких цен на природный газ и электроэнергию в Пакистане комбинат в 2009 г. перешел в хронически убыточное состояние. По состоянию на июнь 2019 г. его накопленные убытки почти достигли 1,2 млрд долл., а долговые обязательства, включая внебалансовые, превысили 1,9 млрд долл.

По оценкам финансовых советников правительства Пакистана, инвестору надо будет вложить до 1,4 млрд долл. в течение трех лет, чтобы восстановить меткомбинат и довести его до проектной мощности 3 млн т в год.

МинПром

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