В Пакистане хотят приватизировать единственный металлургический комбинат Комитет по приватизации правительства Пакистана (CCOP) утвердил схему приватизации единственного в стране металлургического комбината Pakistan Steel Mills (PSM) в г. Карачи, простаивающего с 2015 г.



Так как прямая продажа завода иностранному инвестору проблематична по политическим причинам, CCOP предлагает создать дочернюю компанию в 100%-й собственности PSM, которой будут переданы все производственные активы комбината и занимаемые ими земельные участки. Потом от 51 до 75% акций этого подразделения могут быть проданы частному инвестору.



Правительство Пакистана безуспешно пытается продать PSM уже более десяти лет. При этом заключались предварительные соглашения с саудовскими, китайскими и другими инвесторами, но ни одна из этих сделок не была доведена до конца.



Из-за высоких цен на природный газ и электроэнергию в Пакистане комбинат в 2009 г. перешел в хронически убыточное состояние. По состоянию на июнь 2019 г. его накопленные убытки почти достигли 1,2 млрд долл., а долговые обязательства, включая внебалансовые, превысили 1,9 млрд долл.



По оценкам финансовых советников правительства Пакистана, инвестору надо будет вложить до 1,4 млрд долл. в течение трех лет, чтобы восстановить меткомбинат и довести его до проектной мощности 3 млн т в год.



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