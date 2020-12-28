Власти РФ обсуждают введение экспортных пошлин на арматуру и заготовку Правительство РФ обсуждает ввод системы экспортных пошлин на стальную заготовку и арматуру. Об этом пишет газета "Коммерсант".



ФАС предлагает ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию — от сырья до верхних переделов — на шесть месяцев, говорится в декабрьском письме службы в адрес Минпромторга. Письмо было подготовлено после обращения Национального объединения застройщиков жилья по поводу резкого роста цен на арматуру. За месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%.



Как уточнили в ФАС, во время обсуждения вопроса об установлении вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию служба выразила озабоченность ростом цен не только на металлургическое сырье, но и на металлопродукцию.



"Металлопроизводители при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции,— поясняют в службе.— В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырье может не привести к прогнозируемому результату — снижению цен на готовую металлопродукцию".



Согласно письму ФАС, ведомство в качестве примера предлагает в случае установления пошлины на лом в размере 15%, но не менее 49 долл. за тонну, установить пошлину на стальную заготовку в размере 13%, но не менее 73 долл. за тонну, и пошлину на арматуру в размере 12%, но не менее 78 долл. за тонну. Правительство уже согласилось ввести на полгода смешанную экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну.



МинПром



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