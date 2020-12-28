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В Кремле назвали санкции США против Северного потока-2 ковбойской рейдерской атакой

28.12.20 10:35 , Интерфакс
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против строительства газопровода "Северный поток-2" "неприкрытой ковбойской рейдерской" атакой.

"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком-2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока-2". А как это еще назвать?" - заявил он в воскресенье в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин.".

Вместе с тем, по словам Д.Пескова, даже несмотря на санкции, удается продолжать методичную работу и "приближаться к финализации этого проекта".

Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что "Северный поток-2" будет достроен и подчеркнул, что он выгоден для экономики Европы.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

МинПром

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