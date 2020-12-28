В Кремле назвали санкции США против Северного потока-2 ковбойской рейдерской атакой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против строительства газопровода "Северный поток-2""неприкрытой ковбойской рейдерской" атакой.
"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком-2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока-2". А как это еще назвать?" - заявил он в воскресенье в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин.".
Вместе с тем, по словам Д.Пескова, даже несмотря на санкции, удается продолжать методичную работу и "приближаться к финализации этого проекта".
Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что "Северный поток-2" будет достроен и подчеркнул, что он выгоден для экономики Европы.
"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.
На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).