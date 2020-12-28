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Суд открыл дело о банкротстве Богдан Моторс

28.12.20 09:59
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Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ООО "Финансовая компания "Финворк", сообщает Finbalance.

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".

05.11.2020 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанное с корпорацией "Богдан" ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик").

Инициатор процедуры банкротства-ООО "Хюндай Мотор Украина "(тоже связанное с "Богданом").

ООО "Мегатерм" - один из поручителей по долговым обязательствам корпорации "Богдан" перед "Укрэксимбанком" на 1,3 млрд грн.

08.10.2020 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ООО "Мегатерм" признал требования ряда кредиторов, в т. ч. требования Укрэксимбанка - на 1,27 млрд грн (обеспечены залогом), АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко, среди миноритариев - родственники Гладковского) - на 105,9 млн грн (4 очередь), а также требования группы компаний, связанных с корпорацией "Богдан", в частности, ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 очередь), дочернего предприятия "Автосборочный завод №2 "ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 очередь), ООО "Хюндай Мотор Украина" - на 11,2 млн грн (4 очередь), ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 17,1 млн грн (4 очередь), ООО "Богдан-Индустрия" - 12,5 млн грн (4 очередь).

27.12.2019 Хозсуд Киева открыл производство в деле №910/18605/19 по иску заместителя генпрокурора (в интересах Кабмина и Укрэксимбанка) к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о признании недействительным договора от 21.06.2018 по реструктуризации обязательств ответчика перед Укрэксимбанком.

Согласно судебным материалам, сделка предусматривала замену старых долговых обязательств (по кредитным договорам и облигациям 2005-2009 годов) на новые обязательства в размере 1,3 млрд грн и их погашения до 25 декабря 2031 года.

Реструктуризация долгов корпорации "Богдан" была проведена во времена предыдущего главы правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, который считался близким к Порошенко.

В прошлом году детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления своим служебным положением служебных лиц Укрэксимбанка в ходе гражданско - правовых отношений с АО "АК "Богдан Моторс", в частности, при заключении кредитных и иных договоров и дополнительных соглашений к ним, "предоставляя последнему незаконные преимущества, чем повлекли тяжкие последствия АО "Укрэксимбанк".

МинПром

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