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За 11 месяцев США сократили импорт стали на 22%

28.12.20 09:39 , МеталлСервис
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В течение ноября 2020 года на территорию США было ввезено 1,37 млн. тонн продукции иностранных металлургических предприятий. Сокращение поставок по сравнению с октябрём – 9,2%.

На долю готового проката в данном объёме пришлось 1,181 млн. тонн, снижение показателей к предыдущему месяцу – 5,5%, сообщает пресс-служба American Iron and Steel Institute (AISI).

За 11 месяцев США импортировали 20,526 млн. тонн зарубежной стальной продукции – на 22,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На готовый прокат в общем объёме импорта пришлось 14,799 млн. тонн, сокращение по сравнению с январём-ноябрём 2019 года – 24,9%. Доля импортного металлопроката на внутреннем рынке в указанный период оценивается в 18%, в ноябре – 17%.

В тройку ключевых для США стран-экспортёров металлопроката в ноябре вошли Южная Корея, Германия, Турция, в январе-ноябре – Южная Корея, Япония и Германия.

МинПром

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