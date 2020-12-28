Нафтогаз вновь поднял цены для населения "Нафтогаз Украины" заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%. Об этом говорится в сообщении компании.



В январе, по тарифу "Месячный", кубический метр газа будет стоить 7,22 грн без стоимости доставки, что на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года. Сейчас стоимость газа за кубометр составляет 6,33 грн, передает Укринформ.



Изменения тарифа в компании объясняют "сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо". Впрочем, в компании напоминают, что такая цена в январе "традиционно остается ниже среднерыночной".



27 октября "Нафтогаз" установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу "Месячный" на уровне 6,33 грн за кубометр, что на 34% больше, чем в октябре (4,7 грн ща кубометр)



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



