Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз вновь поднял цены для населения

28.12.20 09:27
печать
размер текста:

"Нафтогаз Украины" заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%. Об этом говорится в сообщении компании.

В январе, по тарифу "Месячный", кубический метр газа будет стоить 7,22 грн без стоимости доставки, что на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года. Сейчас стоимость газа за кубометр составляет 6,33 грн, передает Укринформ.

Изменения тарифа в компании объясняют "сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо". Впрочем, в компании напоминают, что такая цена в январе "традиционно остается ниже среднерыночной".

27 октября "Нафтогаз" установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу "Месячный" на уровне 6,33 грн за кубометр, что на 34% больше, чем в октябре (4,7 грн ща кубометр)

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:39
За 11 месяцев США сократили импорт стали на 22%
08:58
В ноябре Япония сократила экспорт стали на 10%
08:08
Пандемия поможет Китаю быстрее обогнать США
24.12.20
18:03
ВостГОК не поставил Энергоатому продукции на 700 млн грн
17:44
Зеленский пообещал Укроборонпрому в новом году новые заказы
17:30
В Кремле признали опасность намерений США вонзить кол в Северный поток-2
17:12
Мотор Сич проводит летные испытания лопастей для вертолетов
16:53
Государственные ТЭЦ – приоритет номер один в в большой приватизации
16:22
Укрзализныця рассчитывает на поддержку государства в ходе реформирования
16:03
Шмыгаль анонсировал повышение тарифов на э/э для населения
15:49
В Запорожье открыли первый участок нового моста через Днепр
15:34
Январский локдаун в Украине не отменят даже при сокращении заболеваемости
15:18
Китай демпингует на рынках из-за переизбытка производства
15:13
Украина официально не получала отчет от Ирана о сбитом Боинге
14:53
НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для населения
14:52
Китайцы выигрывают гостендеры в Европе за счет демпинга
14:46
Украинским производителям ж/д продукции нужно ориентироваться на рынки ЕС и США
14:32
Украине дополнительно нужны 700 млрд грн
14:12
Vale инвестирует 495 млн долл. в перезапуск рудника Capanema
13:51
Выплавка стали в Японии снизилась на 17,3%
23.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!