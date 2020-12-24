Зеленский пообещал Укроборонпрому в новом году новые заказы

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область ознакомился с производством радиолокационных систем на предприятии "Искра" госконцерна "Укроборонпром". Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Глава государства ознакомился с основными показателями и концепцией корпоратизации "Укроборонпрома", которая уже стартовала и предусматривает трансформацию концерна в современные холдинги, а также внедрение системы корпоративного управления. Президент осмотрел сборочный участок и сборочно-монтажный цех. Также В.Зеленскому продемонстрировали новейшие образцы радиолокационных систем и комплексов, которые производит предприятие.
"Искра" станет базовым предприятием холдинга "Радарные системы", который объединит 15 государственных компаний отрасли после успешного реформирования ГК "Укроборонпром". "Радарные системы" должны замкнуть весь цикл производства систем радиолокации – от разработки до модернизации и утилизации.
"Это прекрасный завод. Он один из немногих на сегодняшний день, у которого нет никаких долгов, прибыльный завод. Сегодня решили с нашим новым главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым вопрос – увеличить государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома", – отметил В.Зеленский.
Президент подчеркнул, что потенциал для увеличения государственного оборонного заказа – значительный.
Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев попросил В.Зеленского определить как неотложный законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности".
"Он поддержан правительством и уже зарегистрирован в парламенте и дает возможность реализовать большую реформу оборонно-промышленного комплекса Украины", – отметил Ю.Гусев.