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В Кремле признали опасность намерений США вонзить кол в Северный поток-2

24.12.20 17:30 , РБК
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Новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" способны осложнить завершение этого проекта, но и Россия, и Европа заинтересованы в его реализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Таким образом в Кремле отреагировали на публикацию Reuters, в которой неназванные чиновники из администрации президента США говорили, что новый пакет санкций "вонзит кол" в "Северный поток-2".

"Конечно, это способно осложнить [завершение строительства], но вместе с тем и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы, чтобы этот проект был реализован, финализирован в интересах европейских потребителей и поставщиков газа", — сказал Д.Песков.

Он отметил, что санкции, которые уже принимал Вашингтон в отношении газопровода и которые только планирует принять в рамках оборонного бюджета, нацелены на создание максимальных сложностей для завершения строительства. "Мы не склонны гадать на кофейной гуще, у нас есть свои задачи, мы их решаем", — ответил пресс-секретарь на вопрос, успеет ли Трамп принять новые санкции.

Собеседники Reuters заявляли, что команда Дональда Трампа перед его уходом с поста президента готовится нанести "смертельный удар" по "Северному потоку-2". Новые санкции, по их словам, заработают в ближайшее время.

Однако позже 23 декабря глава государства отказался подписывать проект оборонного бюджета, содержащий санкции против компаний, которые будут страховать и сертифицировать "Северный поток-2". Ранее документ одобрили обе палаты конгресса.

МинПром

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