В Кремле признали опасность намерений США вонзить кол в Северный поток-2 Новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" способны осложнить завершение этого проекта, но и Россия, и Европа заинтересованы в его реализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



Таким образом в Кремле отреагировали на публикацию Reuters, в которой неназванные чиновники из администрации президента США говорили, что новый пакет санкций "вонзит кол" в "Северный поток-2".



"Конечно, это способно осложнить [завершение строительства], но вместе с тем и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы, чтобы этот проект был реализован, финализирован в интересах европейских потребителей и поставщиков газа", — сказал Д.Песков.



Он отметил, что санкции, которые уже принимал Вашингтон в отношении газопровода и которые только планирует принять в рамках оборонного бюджета, нацелены на создание максимальных сложностей для завершения строительства. "Мы не склонны гадать на кофейной гуще, у нас есть свои задачи, мы их решаем", — ответил пресс-секретарь на вопрос, успеет ли Трамп принять новые санкции.



Собеседники Reuters заявляли, что команда Дональда Трампа перед его уходом с поста президента готовится нанести "смертельный удар" по "Северному потоку-2". Новые санкции, по их словам, заработают в ближайшее время.



Однако позже 23 декабря глава государства отказался подписывать проект оборонного бюджета, содержащий санкции против компаний, которые будут страховать и сертифицировать "Северный поток-2". Ранее документ одобрили обе палаты конгресса.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



