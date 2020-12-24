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Государственные ТЭЦ – приоритет номер один в в большой приватизации

24.12.20 16:53 , Бизнес Цензор
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает приоритетной приватизацию государственных ТЭЦ, находящихся в управлении Фонда госимущества. Об этом Шмыгаль сказал на официальном открытии ЛЭП 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" 24 декабря.

"Нафтогаз Украины" готов брать государственные ТЭЦ, но, с другой стороны, попробуем привести эффективного собственника через большую приватизацию на эти объекты", - сказал Д.Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что государственные ТЭЦ - элемент большой приватизации, приоритет номер один в этом направлении.

Как сообщалось, в конце августа Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на передачу шести ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ, в управление НАК "Нафтогаз Украины". Речь идет о госпредприятии "Северодонецкая ТЭЦ" и акционерными обществами "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ".

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Интерфакс-Украина сообщил, что не верит в интерес инвесторов к приватизации государственных теплоэлектроцентралей из-за имеющихся долгов перед компанией за поставленный природный газ.

По словам Коболева, если государство не сможет найти грамотных управленцев для этих ТЭЦ, то "Нафтогаз" готов взять на себя эту обязанность.

МинПром

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