Шмыгаль анонсировал повышение тарифов на э/э для населения Кабинет министров примет решение о пересмотре действующей модели специальных обязанностей на рынке электроэнергии, обеспечивающей действующие тарифы для населения, в ближайшее время.



Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль на официальном открытии высоковольтной линии 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг, передает Интерфакс-Украина.



"Урегулирование баланса на рынке электроэнергии – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке электроэнергии, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время", – сказал премьер-министр.



Относительно возможного повышения в 2021 году тарифов на электроэнергию для населения премьер отметил, что в рамках отработки модели ПСО Минэнерго и НКРЭКУ "просчитывают потребность в этом".



Ранее источник агентства в правительстве сообщал, что Кабинет министров на одном из последних в 2020 году заседаний рассмотрит вопрос изменений модели возложения спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии и пока склоняется к принятию решения "без повышения тарифов для населения".



"Вопрос сложный, идут дискуссии. Но в правительстве склоняются к тому, чтобы ничего не менять по ценам для населения. Пока речь об этом не идет. Звучавшая идея снять льготную цену на первые 100 киловат-час хороша сама по себе, но пока упорно не поддерживается с политической точки зрения", – отметил собеседник агентства.



Как сообщалось, ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Бойко отмечал, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.



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