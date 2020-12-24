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Китай демпингует на рынках из-за переизбытка производства

24.12.20 15:18
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Переизбыток производства позволяет Китаю демпинговать по всем направлениям. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Он подчеркнул, что в таких условиях украинским металлургическим предприятиям сложно противостоять дешевому китайскому импорту без ущерба для прибыли.

"Впрочем, мы достаточно хорошо научились защищать свой рынок. Недавно МКМТ продлила антидемпинговые квоты на импорт китайских бесшовных труб на 5 лет. Ведется антидемпинговое расследование на импорт углеродистой стали. Эти ограничения однозначно необходимы. Иначе наши металлурги понесут большие убытки, что недопустимо для национальных экономических интересов", - отметил нардеп.

М.Магомедов также отмечает, что ускоренный рост темпов производства китайских металлургов может создать новые трудности для украинских экспортеров. Нам будет сложнее продать свою продукцию в Китае и сложнее конкурировать со сталеварами из Поднебесной.

Как известно, Китай продолжает активно наращивать производство стали. По данным CISA (Китайская ассоциация черной металлургии), объем производства по итогам 2020 г превысит 1 млрд тонн.

Запасы стали на китайских предприятиях еще в октябре этого года превысили 12 млн тонн, что на 5,9% выше чем за аналогичный период 2019 г. В ноябре большинство китайских заводов распродали свои экспортные квоты на год и начали предлагать поставки на февраль-март 2021 г.

МинПром

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