Украинским производителям ж/д продукции нужно ориентироваться на рынки ЕС и США Стратегическая задача для украинских производителей - нарастить производство ж/д колесных пар, которые пользуются спросом на европейском и американском рынках. Это снизит потери от российских санкций. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он подчеркнул, что сегодня Украина является лидером в грузовом европейском сегменте колесной продукции: 60% грузовых вагонов в Европе ездят на украинских колесах.



Напомним, по информации российских деловых СМИ конца 2020 г санкционный список товаров, запрещенных к поставке в РФ из Украины, могут попасть запчасти для железнодорожных вагонов: колеса, колесные пары, оси, заготовки, а также боковые рамы и надрессорные балки.



Ранее Россия не вводила запретов на железнодорожную продукцию из Украины. Против ограничений выступают операторы ж/д транспорта, которые обосновано опасаются роста цен на перечисленные товары внутри РФ.



С.Магера отметил, что с 2018 г в результате действий российских производителей запчастей для ж/д вагонов цены на комплектующие выросли в 3 раза. Если украинские производители покинут рынок, рост цен, скорее всего продолжится.



"Для полноты картины следует напомнить, что на импорт в страны Евразийского экономического союза для украинской колесной продукции сейчас действует пошлина 34,22%. В 2019 г ограничение поставили на паузу, что дало украинским предприятиям возможность импортировать в ЕЭС продукции 270 млн долл", - сказал он.



В июле 2020 г пошлина вновь начала действовать, предварительно, - до января 2021 года. В результате за 10 месяцев доходы наших производителей составили всего 150 млн долл. Если правительство РФ закроет рынок, даже отмена пошлины на импорт в ЕЭС не поможет украинским заводам нарастить потерянный объем поставок колесной продукции.



"Остается надеяться на Евросоюз. Если власти ЕС не введут защитные ограничения на поставку украинских ж/д комплектующих, то в 2021 году возможен некоторый рост экспорта в этом направлении", - добавил С.Магера.



МинПром



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