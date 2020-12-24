Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинским производителям ж/д продукции нужно ориентироваться на рынки ЕС и США

24.12.20 14:46
печать
размер текста:

Стратегическая задача для украинских производителей - нарастить производство ж/д колесных пар, которые пользуются спросом на европейском и американском рынках. Это снизит потери от российских санкций. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он подчеркнул, что сегодня Украина является лидером в грузовом европейском сегменте колесной продукции: 60% грузовых вагонов в Европе ездят на украинских колесах.

Напомним, по информации российских деловых СМИ конца 2020 г санкционный список товаров, запрещенных к поставке в РФ из Украины, могут попасть запчасти для железнодорожных вагонов: колеса, колесные пары, оси, заготовки, а также боковые рамы и надрессорные балки.

Ранее Россия не вводила запретов на железнодорожную продукцию из Украины. Против ограничений выступают операторы ж/д транспорта, которые обосновано опасаются роста цен на перечисленные товары внутри РФ.

С.Магера отметил, что с 2018 г в результате действий российских производителей запчастей для ж/д вагонов цены на комплектующие выросли в 3 раза. Если украинские производители покинут рынок, рост цен, скорее всего продолжится.

"Для полноты картины следует напомнить, что на импорт в страны Евразийского экономического союза для украинской колесной продукции сейчас действует пошлина 34,22%. В 2019 г ограничение поставили на паузу, что дало украинским предприятиям возможность импортировать в ЕЭС продукции 270 млн долл", - сказал он.

В июле 2020 г пошлина вновь начала действовать, предварительно, - до января 2021 года. В результате за 10 месяцев доходы наших производителей составили всего 150 млн долл. Если правительство РФ закроет рынок, даже отмена пошлины на импорт в ЕЭС не поможет украинским заводам нарастить потерянный объем поставок колесной продукции.

"Остается надеяться на Евросоюз. Если власти ЕС не введут защитные ограничения на поставку украинских ж/д комплектующих, то в 2021 году возможен некоторый рост экспорта в этом направлении", - добавил С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:53
НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для населения
14:52
Китайцы выигрывают гостендеры в Европе за счет демпинга
14:32
Украине дополнительно нужны 700 млрд грн
14:12
Vale инвестирует 495 млн долл. в перезапуск рудника Capanema
13:51
Выплавка стали в Японии снизилась на 17,3%
13:31
Объемы промпроизводства в Украине упали на 6,2%
13:11
Через 10 лет зеленый водород составит конкуренцию ископаемому – эксперты
12:48
За 11 месяцев транзит СУГ через Украину упал на 22%
12:34
В Газпроме заявили, что Европа наращивает закупки его газа
12:13
В 2021 Китай начнет реформу в сфере потребления стали
11:53
Мировое производство алюминия в ноябре обновило рекордные показатели
11:35
Приватизация ЗТМК возможна только после восстановления полного контроля государства
11:24
Грузовые поезда в Китае поедут со скоростью 350 км/час
11:06
Увеличение спроса в Азии привело к резкому подорожанию энергетического угля
10:59
Законопроект о внутреннем водном транспорте необходимо пересматривать - Шпенов
10:15
Baowu начала производство алюминиевого проката
09:54
Запорожская АЭС впервые в истории выйдет на полную мощность
09:39
Польская PGNiG выиграла еще один суд у Газпрома
09:17
Вьетнам ввел антидемпинг на китайский х/к прокат
08:52
Китай резко увеличил импорт алюминия
23.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!