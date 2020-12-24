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Январский локдаун в Украине не отменят даже при сокращении заболеваемости

24.12.20 15:34 , Интерфакс Украина
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Жесткий карантин, запланированный с 8 по 24 января 2021 года, не будет перенесен даже в случае значительного сокращения заболеваемости на COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов журналистам в четверг.

"Жесткий карантин будет в 8 по 24 января. В конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет",- сказал он.

Комментируя решение правительства продлить работу общепитов в новогоднюю ночь, министр отметил, что даже при работе запрете работы после 1:00 это вряд ли бы заставило людей разойтись.

"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются (…) Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", - сказал М.Степанов.

Как сообщалось, правительство разрешило ресторанам, кафе и другим заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 7:00.

В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

МинПром

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