Украина официально не получала отчет от Ирана о сбитом Боинге Переговорный процесс Украины с Ираном по делу о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" затянулся. Сейчас Украина ждет от Ирана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он заявил, что Украина пока официально не получала отчет от иранской стороны.



"Меня беспокоит, и это не нижний уровень озабоченности, а достаточно серьезный, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации", - сказал Д.Кулеба.



Он добавил, что ранее неоднократно случались ситуации, когда иранские СМИ сообщили какую-то информацию, однако на официальном уровне она не предоставлялась.



"В отношениях с Ираном я привык полагаться исключительно на информацию официальных источников. Поэтому мы ждем их ответ (относительно отчета - ред.)", - уточнил министр.



Напомним, ранее иранские СМИ заявили, что Иран завершил технический отчет о причинах катастрофы МАУ и передал его Украине. Позже в МИД Украины заявили, что не получали официальных документов от Ирана.



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