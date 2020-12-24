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Украина официально не получала отчет от Ирана о сбитом Боинге

24.12.20 15:13 , РБК Украина
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Переговорный процесс Украины с Ираном по делу о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" затянулся. Сейчас Украина ждет от Ирана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что Украина пока официально не получала отчет от иранской стороны.

"Меня беспокоит, и это не нижний уровень озабоченности, а достаточно серьезный, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации", - сказал Д.Кулеба.

Он добавил, что ранее неоднократно случались ситуации, когда иранские СМИ сообщили какую-то информацию, однако на официальном уровне она не предоставлялась.

"В отношениях с Ираном я привык полагаться исключительно на информацию официальных источников. Поэтому мы ждем их ответ (относительно отчета - ред.)", - уточнил министр.

Напомним,  ранее иранские СМИ заявили, что Иран завершил технический отчет о причинах катастрофы МАУ и передал его Украине. Позже в МИД Украины заявили, что не получали официальных документов от Ирана.

МинПром

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