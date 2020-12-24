Украине дополнительно нужны 700 млрд грн Государственный бюджет на 2021 год утвержден с дефицитом в 247 млрд гривен или 5,5% ВВП. Это второе после 2020 года рекордное значение за последние 10 лет.



Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.



"В то же время общая сумма потребностей в финансировании составит около 16% ВВП, что наряду с плановыми показателями 2020 года являются рекордными значениями за всю историю Украины", - отметил он.



Б.Данилишин напомнил, что для финансирования потребностей в погашении долга и покрытия дефицита в 2021 году предполагается привлечь 702 млрд гривен (в том числе внешних - 153,3 млрд гривен, внутренних - 549,1 млрд гривен), еще 12 млрд гривен планируется получить от приватизации государственного имущества.



"Учитывая то, что почти 70% потребностей в финансировании бюджета предполагается покрывать за счет внутренних заимствований, это ставит соответствующие требования по емкости и ликвидности рынка ОВГЗ", - добавил Б.Данилишин.



Ранее в НБУ отмечали, что государственный бюджет Украины на 2021 год построен на оптимистичных предположениях. Поэтому существует риск недополучения доходов, что может потребовать внесения корректировок.



Напомним, Верховная Рада 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246,6 млрд грн, что составит 5,5% ВВП.



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