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Объемы промпроизводства в Украине упали на 6,2%

24.12.20 13:31 , Укринформ
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За январь-ноябрь 2020 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, в перерабатывающей промышленности за 11 месяцев 2020 года производство сократилось на 7,8% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 3,8%.

За январь-ноябрь 2020 года в Украине было добыто 20,28 млн тонн каменного угля (на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 1,53 млн тонн сырой нефти (на 2,6% меньше) , 675,3 тыс. тонн газового конденсата (на 2,6% больше), 17,73 млрд кубометров природного газа (на 1,7% меньше), 46,10 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 3,5% меньше).

Также за 11 месяцев 2020 года было произведено 1,30 млн кубометров кирпича керамического (на 20,1% меньше, чем за соответствующий период 2019 года), 9,02 млн тонн цемента (на 6,6% больше), 18,42 млн тонн чугуна (на 0,1% меньше), 9,12 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 4,9% больше).

Электроэнергии за январь-ноябрь 2020 года было произведено на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 127,19 млрд кВт-часов.

Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за 2019 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 1,8% по сравнению с 2018 годом; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.

МинПром

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