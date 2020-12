Через 10 лет зеленый водород составит конкуренцию ископаемому – эксперты

Международное агентство возобновляемой энергетики (IRENA) выпустило доклад "Вопросы снижения стоимости зеленого водорода" (Green Hydrogen Cost Reduction: scaling up electrolysers to meet the 1.5 C climate goal).



В докладе говорится, что водород, производимый с помощью возобновляемых источников энергии, сможет конкурировать по стоимости с альтернативными типами водорода, производимыми на основе ископаемого топлива к 2030 году.



Это произойдёт благодаря сочетанию снижения затрат на солнечную и ветровую энергию, развитию технологий, а также снижения стоимости электролизеров благодаря популяризации.



В исследовании рассматриваются стратегии, которые "могут быть использованы правительствами для снижения стоимости электролизеров на 40% в краткосрочной перспективе и на 80% в долгосрочной".



Авторы отмечают, что экологически чистый водород может сыграть решающую роль в стратегиях декарбонизации, особенно там, где прямая электрификация затруднена. Речь идёт о секторах, где добиться снижения выбросов сложно, таких как сталелитейная, химическая промышленность, дальние перевозки, судоходство и авиация.



Однако нормативные требования, рыночные правила и стоимость производства электроэнергии и электролизеров по-прежнему являются серьезным препятствием на пути использования зеленого водорода.



"Возобновляемый водород может изменить правила игры в глобальных усилиях по декарбонизации нашей экономики", – отметил Франческо Ла Камера, генеральный директор IRENA.



По его мнению, необходимо уравнять правила игры, чтобы сократить разрыв в цене между ископаемым топливом и зеленым водородом. Экономичный экологически чистый водород может помочь построить устойчивую энергетическую систему, основанную на современных технологиях и инновационных решениях, подходящих для 21 века.



Сегодня зеленый водород в 2-3 раза дороже синего, производимого из ископаемого топлива в сочетании с улавливанием и хранением углерода (CCS).



Стоимость производства зеленого водорода определяется ценой на возобновляемую электроэнергию, инвестиционными затратами на электролизер и коэффициентом его использования (временем его работы). Возобновляемые источники энергии уже стали самыми дешевыми производителями электричества во многих частях света, а цены на аукционах порой опускаются ниже 20 долл./МВт*ч. Теперь необходимо значительно снизить инвестиционные затраты на электролизные установки.



В докладе IRENA определены ключевые стратегии и политики по снижению затрат на электролизеры за счет инноваций и повышения производительности, а также увеличения масштабов производства.



Стандартизация и серийное производство блоков электролизеров, эффективность эксплуатации, а также оптимизация закупок материалов и цепочек поставок будут иметь одинаковое значение для снижения затрат. Для этого глобальные производственные мощности, которые сегодня не превышают 1 ГВт (годовой выпуск), должны вырасти до 100 ГВт в следующие 10-15 лет.



В самых оптимистичных сценариях использование дешевой возобновляемой электроэнергии по цене 20 долл./МВт*ч на крупных и конкурентоспособных электролизных предприятиях позволяет производить зеленый водород по конкурентоспособной цене с синим водородом уже сегодня.



Если в следующем десятилетии произойдет быстрое масштабирование и внедрение электролизеров, зеленый водород может начать конкурировать по стоимости с синим водородом к 2030 году во многих странах, показывает анализ IRENA.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...