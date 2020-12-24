За 11 месяцев транзит СУГ через Украину упал на 22% Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-ноябре 2020 г. сократился на 22%, до 493,31 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (631 тыс. т). Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, пишет encorr.



Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 20,2%, до 415 тыс. т, через украинские порты - на 30%, до 78,3 тыс. т.



Свыше 97% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-ноябре 2020 г. его транзит сократился на 19%, до 485 тыс. т.



Транзит российского газа через порт "Измаил" в январе-ноябре составил 75 тыс. т, через "Рени" - 3,1 тыс. Остальные 407 тыс. т российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 291 тыс. т - направлен в Польшу, еще 75,3 тыс. т - в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.



В 2019 г. транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (1,1 млн т).



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