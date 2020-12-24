Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Газпроме заявили, что Европа наращивает закупки его газа

24.12.20 12:34 , Интерфакс
печать
размер текста:

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020 году нарастили закупки газа у "Газпрома", сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер на предновогоднем селекторе в компании.

"Если говорить о поставках газа в целом за год, то объемы поставок в 2020 году в девять стран Европы выше, чем в 2019 году. При этом следует отметить, что среди этих стран Нидерланды, Словакия, Турция, Польша", - сказал Миллер. "Следует отметить также, что в уходящем году подписали два крупных долгосрочных контракта на поставку нашего газа в Грецию и Германию", - также отметил глава "Газпрома".

"Ситуация с поставками на экспорт во второй половине года складывалась очень благоприятно. Например, в октябре месяце мы установили абсолютный исторический рекорд октябрьских поставок в дальнее зарубежье - 17,4 млрд кубометров газа", - добавил докладчик.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:11
Через 10 лет зеленый водород составит конкуренцию ископаемому – эксперты
12:48
За 11 месяцев транзит СУГ через Украину упал на 22%
12:13
В 2021 Китай начнет реформу в сфере потребления стали
11:53
Мировое производство алюминия в ноябре обновило рекордные показатели
11:35
Приватизация ЗТМК возможна только после восстановления полного контроля государства
11:24
Грузовые поезда в Китае поедут со скоростью 350 км/час
11:06
Увеличение спроса в Азии привело к резкому подорожанию энергетического угля
10:59
Законопроект о внутреннем водном транспорте необходимо пересматривать - Шпенов
10:15
Baowu начала производство алюминиевого проката
09:54
Запорожская АЭС впервые в истории выйдет на полную мощность
09:39
Польская PGNiG выиграла еще один суд у Газпрома
09:17
Вьетнам ввел антидемпинг на китайский х/к прокат
08:52
Китай резко увеличил импорт алюминия
08:06
Украина намерена взять у Deutsche Bank кредит на 350 млн долл
23.12.20
18:04
Компания Коломойского купила разрешение на добычу марганцевой руды
17:50
Курс доллара резво идет вверх
17:35
КВСЗ не получил обещанный Зеленским госзаказ на вагоны
17:13
В ноябре промпроизводство вернулось на уровень 2019 года
16:50
Крупнейшие энергокомпании хотят произвести 25 ГВт зеленого водорода
16:35
Транзит грузов через Украину восстановится в 2021 году – Криклий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!