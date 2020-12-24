В Газпроме заявили, что Европа наращивает закупки его газа Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020 году нарастили закупки газа у "Газпрома", сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер на предновогоднем селекторе в компании.



"Если говорить о поставках газа в целом за год, то объемы поставок в 2020 году в девять стран Европы выше, чем в 2019 году. При этом следует отметить, что среди этих стран Нидерланды, Словакия, Турция, Польша", - сказал Миллер. "Следует отметить также, что в уходящем году подписали два крупных долгосрочных контракта на поставку нашего газа в Грецию и Германию", - также отметил глава "Газпрома".



"Ситуация с поставками на экспорт во второй половине года складывалась очень благоприятно. Например, в октябре месяце мы установили абсолютный исторический рекорд октябрьских поставок в дальнее зарубежье - 17,4 млрд кубометров газа", - добавил докладчик.



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