В 2021 Китай начнет реформу в сфере потребления стали

В14-й Пятилетке, которая начнется в 2021 г., в Китае начнется реформа спроса, которая окажет значительное влияние на металлургическую отрасль. С таким прогнозом выступил на Mysteel Annual Summit главный аналитик консалтинговой компании Mysteel Ван Цзяньхуа.
По его словам, в 2021-2025 гг. приоритетом для китайской экономики станет расширение внутреннего рынка. Это затронет как потребительские товары, так и высокотехнологичное промышленное оборудование. Продолжится реализация инфраструктурных проектов.
Темпы роста ВВП будут составлять 5-5,5% в год. Доля потребления в ВВП будет расширяться. Так, в 2021 г. обороты розничной торговли потребительскими товарами, как ожидается, увеличатся на 13% после спада на 2,1% в 2020 г.
Mysteel прогнозирует, что в 2021 г. производство и видимое потребление стали в Китае возрастет примерно на 2% по сравнению с 2020 г., но реальный спрос будет увеличиваться более высокими темпами. При этом более востребованными станет стальная продукция с более высокой добавленной стоимостью, такая как листовой прокат, бесшовные трубы, прокат из специальных сталей.
В январе-ноябре 2020 г. продажи автомобилей в Китае уменьшились на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года до 22,47 млн., но в ноябре этот показатель достиг 2,77 млн., на 12,9% больше, чем в ноябре 2019 г. На 2021 г. Mysteel прогнозирует рост национального авторынка на 7%.
Строительный сектор сохранит свою роль ведущего потребителя стальной продукции. В 2020 г. инвестиции в недвижимость прибавили 6,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 г. этот показатель снизится до 5%, но зато правительство увеличит капиталовложения в транспортную инфраструктуру, урбанизацию, электросети, водные ресурсы.
МинПром
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