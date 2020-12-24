Мировое производство алюминия в ноябре обновило рекордные показатели По данным International Aluminium Institute (IAI), в ноябре 2020 г. мировое производство первичного алюминия составило 5,471 млн т, что на 4,1% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года. Среднесуточный объем выпуска достиг 182,4 тыс. т, что стало новым рекордом в истории отрасли.



Всего за 11 месяцев в мире было произведено, по оценкам IAI, 59,707 млн т первичного алюминия. Это на 2,6% больше, чем в тот же период год назад.



Большая часть прироста в глобальной алюминиевой промышленности пришлась на Китай. В ноябре местные компании произвели 3,17 млн т алюминия, что на 7,7% превысило показатель того же месяца прошлого года, а с начала 2020 г. - 34,15 млн т. Здесь рост составил 4,3%.



Помимо китайцев, значимый рост по итогам одиннадцати месяцев продемонстрировали компании из стран Северной Америки и Персидского залива. Самый большой спад произошел в странах Азии без Китая. Там в январе-ноябре было произведено 3,775 млн т алюминия, на 6,3% меньше, чем в тот же период годом ранее. В ноябре спад составил 3,6%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



