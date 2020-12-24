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Мировое производство алюминия в ноябре обновило рекордные показатели

24.12.20 11:53 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным International Aluminium Institute (IAI), в ноябре 2020 г. мировое производство первичного алюминия составило 5,471 млн т, что на 4,1% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года. Среднесуточный объем выпуска достиг 182,4 тыс. т, что стало новым рекордом в истории отрасли.

Всего за 11 месяцев в мире было произведено, по оценкам IAI, 59,707 млн т первичного алюминия. Это на 2,6% больше, чем в тот же период год назад.

Большая часть прироста в глобальной алюминиевой промышленности пришлась на Китай. В ноябре местные компании произвели 3,17 млн т алюминия, что на 7,7% превысило показатель того же месяца прошлого года, а с начала 2020 г. - 34,15 млн т. Здесь рост составил 4,3%.

Помимо китайцев, значимый рост по итогам одиннадцати месяцев продемонстрировали компании из стран Северной Америки и Персидского залива. Самый большой спад произошел в странах Азии без Китая. Там в январе-ноябре было произведено 3,775 млн т алюминия, на 6,3% меньше, чем в тот же период годом ранее. В ноябре спад составил 3,6%.

МинПром

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