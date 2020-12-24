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Приватизация ЗТМК возможна только после восстановления полного контроля государства

24.12.20 11:35 , Бизнес Цензор
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Приватизация активов ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) будет проводиться только после восстановления полного контроля государства над предприятием, а также проведения его финансового оздоровления. Об этом пишет заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Денис Кудин в колонке на Интерфакс-Украина.

В ноябре 2020 года ФГИ удалось отменить приоритетное право компании Tolexis Trading Limited, входящей в структуру собственности Дмитрия Фирташа, на выкуп государственной доли ЗТМК в 51% акций.

По словам Д.Кудина, такой шаг призван гарантировать справедливую стоимость активов предприятия и в дальнейшем обеспечить проведение справедливого и прозрачного конкурса по привлечению частного инвестора.

В 2013 году правительство Украины передало Tolexis Trading Limited 49% акций ЗТМК в обмен на инвестиционные обязательства в 110 млн долларов, однако модернизация комбината проведена не была.

"В ответ мы слышим заявления Tolexis о нарушении их приоритетного права выкупа доли в 51%. Наша позиция однозначная - сегодня продажа государственной доли через выкуп будет означать сдачу государственных интересов. Потому что это означало, что сначала Tolexis получила 49% в обмен на модернизацию, которой не было, а затем выкупило бы остальные 51% за бесценок. При этом в документах было бы написано: "Продано согласно справедливой оценке". Но какой может быть оценка комбината с миллиардными долгами, работающего менее чем на 50% от установленной мощности?" - отметил Д.Кудин.

В связи с невыполнением инвестиционных обязательств Tolexis Trading Limited, а также из-за действий бывшего руководства ЗТМК во главе с Владимиром Сиваком, общая сумма убытков ЗТМК в 2018-2019 годах составила более 1,4 млрд гривен.

Для восстановления работы ЗТМК Фонд госимущества вместе с новым руководством комбината разработал план финансового оздоровления и модернизации предприятия. Кроме того, ФГИ инициировал внесение ЗТМК в перечень объектов приватизации, что позволило разблокировать счета предприятия и восстановить хозяйственную деятельность. Кудин считает, что уже к апрелю 2021 года на 50% удастся увеличить объем производства на предприятии, а также провести частичную модернизацию производственных мощностей.

"В дальнейшем на ЗТМК станет возможным возобновление производства титановых слитков и слябов, рыночная цена которых вдвое превышает цену титановой губки, поскольку является продукцией более глубокого передела. Дополнительный фактор, который способен поддержать конкурентоспособность ЗТМК - это постепенное восстановление цен на титановую губку на мировых рынках. Согласно ожиданиям экспертов отрасли, в течение ближайшего полугодия цена может возрасти до 7-8 долл. за килограмм. Хотя уже сегодня комбинат продает титан по ценам свыше 6 долл.", - считает Д.Кудин.

ЗТМК является одним из крупнейших в мире производителей титановой губки в Европе.

МинПром

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