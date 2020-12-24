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Грузовые поезда в Китае поедут со скоростью 350 км/час

24.12.20 11:24 , Интерфакс-Украина
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Таншаньская локомотивостроительная компания (водит в состав CRRC) выпустила грузовой поезд, способный разгоняться до 350 км/ч.

По скорости движения он не имеет равных в мире, отмечает агентство "Синьхуа".

В отличие от пассажирских сверхскоростных поездов грузовой состав снабжен более широкими дверями: их ширина составляет 2,9 метра. При разработке поезда были применены технологии сверхширокополосной связи UWB, мобильной сети передачи данных и спутниковой навигационной системы "Бэйдоу", что обеспечивает точное опознавание и позиционирование грузов, а также связь между поездами и станциями.

Новая модель поезда будет использоваться для скоростных грузоперевозок на дистанциях от 600 км до 1500 км.

МинПром

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