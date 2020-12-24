Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Законопроект о внутреннем водном транспорте необходимо пересматривать - Шпенов

24.12.20 10:59
печать
размер текста:

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте" однозначно сырой, его нужно пересматривать, проведя дополнительные консультации с бизнесом. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Политик отметил, что внутренний водный транспорт может стать одним из самых выгодных логистических решений для бизнеса и государства. Он дает альтернативные возможности грузоперевозок для промышленников. Потребность металлургов в использовании мощностей внутреннего водного транспорта растет. В абсолютном выражении за 9 месяцев 2020 года объем перевозок металлопродукции по рекам составил 1,29 млн тонн.

"Если мы говорим о правильном решении вопроса развития в Украине внутреннего водного транспорта, то это подразумевает масштабные инвестиции в строительство логистических хабов, инфраструктуры и новых судов. В свою очередь, это создаст экономическую синергию: тысячи новых рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджет, а также рост спроса на продукцию металлургии", - подчеркнул он.

По мнению Д.Шпенова, поддержанный большинством депутатов документ не решает всех актуальных проблем отрасли и потенциально может принести больше выгоды иностранному бизнесу чем украинскому.

"Согласно принятому закону, иностранные суда, получают государственную поддержку и льготные налоговые условия. Аргументировано это тем, что в Украине нет достаточного количества водного транспорта, чтобы удовлетворить спрос. Сомневаюсь, что такая постановка вопроса соответствует интересам украинских судоходных компаний. Учитывая различные финансовые возможности отечественного и иностранного бизнеса, последний со временем может вытеснить украинские суда с рынка внутренних речных перевозок", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:53
Мировое производство алюминия в ноябре обновило рекордные показатели
11:35
Приватизация ЗТМК возможна только после восстановления полного контроля государства
11:24
Грузовые поезда в Китае поедут со скоростью 350 км/час
11:06
Увеличение спроса в Азии привело к резкому подорожанию энергетического угля
10:15
Baowu начала производство алюминиевого проката
09:54
Запорожская АЭС впервые в истории выйдет на полную мощность
09:39
Польская PGNiG выиграла еще один суд у Газпрома
09:17
Вьетнам ввел антидемпинг на китайский х/к прокат
08:52
Китай резко увеличил импорт алюминия
08:06
Украина намерена взять у Deutsche Bank кредит на 350 млн долл
23.12.20
18:04
Компания Коломойского купила разрешение на добычу марганцевой руды
17:50
Курс доллара резво идет вверх
17:35
КВСЗ не получил обещанный Зеленским госзаказ на вагоны
17:13
В ноябре промпроизводство вернулось на уровень 2019 года
16:50
Крупнейшие энергокомпании хотят произвести 25 ГВт зеленого водорода
16:35
Транзит грузов через Украину восстановится в 2021 году – Криклий
16:12
Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ и ОГХК
15:48
Производство никельсодержащего чугуна в Индонезии достигнет рекордных показателей
15:28
Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты
15:08
Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!