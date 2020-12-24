Законопроект о внутреннем водном транспорте необходимо пересматривать - Шпенов Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте" однозначно сырой, его нужно пересматривать, проведя дополнительные консультации с бизнесом. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Политик отметил, что внутренний водный транспорт может стать одним из самых выгодных логистических решений для бизнеса и государства. Он дает альтернативные возможности грузоперевозок для промышленников. Потребность металлургов в использовании мощностей внутреннего водного транспорта растет. В абсолютном выражении за 9 месяцев 2020 года объем перевозок металлопродукции по рекам составил 1,29 млн тонн.



"Если мы говорим о правильном решении вопроса развития в Украине внутреннего водного транспорта, то это подразумевает масштабные инвестиции в строительство логистических хабов, инфраструктуры и новых судов. В свою очередь, это создаст экономическую синергию: тысячи новых рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджет, а также рост спроса на продукцию металлургии", - подчеркнул он.



По мнению Д.Шпенова, поддержанный большинством депутатов документ не решает всех актуальных проблем отрасли и потенциально может принести больше выгоды иностранному бизнесу чем украинскому.



"Согласно принятому закону, иностранные суда, получают государственную поддержку и льготные налоговые условия. Аргументировано это тем, что в Украине нет достаточного количества водного транспорта, чтобы удовлетворить спрос. Сомневаюсь, что такая постановка вопроса соответствует интересам украинских судоходных компаний. Учитывая различные финансовые возможности отечественного и иностранного бизнеса, последний со временем может вытеснить украинские суда с рынка внутренних речных перевозок", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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