Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запорожская АЭС впервые в истории выйдет на полную мощность

24.12.20 09:54
печать
размер текста:

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) намерена в январе 2021 года впервые в своей истории выйти на полную проектную мощность 6 тыс. МВт . Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"В январе следующего года ЗАЭС впервые в своей истории выйдет на полную проектную мощность. Это произойдет после завершения планового ремонта на энергоблоках ЗАЭС и благодаря введению в эксплуатацию линии электропередачи 750 кВ от ЗАЭС к подстанции «Каховская»", - сказал врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он отметил, что "Энергоатом" завершил масштабный инвестиционный проект, который компания осуществляла совместно с НЭК "Укрэнерго", в частности 23 декабря на площадке Запорожской АЭС заработала новая линия электропередачи к подстанции "Каховская" протяженностью 186 км.

Котин также отметил, что на энергоблоке №5 ЗАЭС заканчивается плановый средний ремонт, в ходе которого выполнены регламентные и сверхрегламентные работы, направленные на повышение безопасности энергоблока.

"На завершающей стадии процесс продления срока эксплуатации энергоблока. Все мероприятия выполняются согласно графику. Поэтому мы уверены, что уже в январе 2021 года на крупнейшей АЭС Европы – Запорожской – в работе будут все шесть энергоблоков-миллионников", – сказал он.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:39
Польская PGNiG выиграла еще один суд у Газпрома
09:17
Вьетнам ввел антидемпинг на китайский х/к прокат
08:52
Китай резко увеличил импорт алюминия
08:06
Украина намерена взять у Deutsche Bank кредит на 350 млн долл
23.12.20
18:04
Компания Коломойского купила разрешение на добычу марганцевой руды
17:50
Курс доллара резво идет вверх
17:35
КВСЗ не получил обещанный Зеленским госзаказ на вагоны
17:13
В ноябре промпроизводство вернулось на уровень 2019 года
16:50
Крупнейшие энергокомпании хотят произвести 25 ГВт зеленого водорода
16:35
Транзит грузов через Украину восстановится в 2021 году – Криклий
16:12
Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ и ОГХК
15:48
Производство никельсодержащего чугуна в Индонезии достигнет рекордных показателей
15:28
Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты
15:08
Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна
14:44
Нельзя допустить переход контроля над Мотор Сич китайским инвесторам – эксперт
14:30
Назначение Витренко: Кабмин должен учесть позицию депутатов
14:25
Минприроды хочет повысить штрафы за выбросы в десятки раз
14:08
Более 70% украинцев отмечают ухудшение экономического положения
14:06
Эксперты Platts ожидают роста цен на сталь
13:50
Топливо в рознице уверенно дорожает
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!