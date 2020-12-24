Запорожская АЭС впервые в истории выйдет на полную мощность Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) намерена в январе 2021 года впервые в своей истории выйти на полную проектную мощность 6 тыс. МВт . Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".



"В январе следующего года ЗАЭС впервые в своей истории выйдет на полную проектную мощность. Это произойдет после завершения планового ремонта на энергоблоках ЗАЭС и благодаря введению в эксплуатацию линии электропередачи 750 кВ от ЗАЭС к подстанции «Каховская»", - сказал врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.



Он отметил, что "Энергоатом" завершил масштабный инвестиционный проект, который компания осуществляла совместно с НЭК "Укрэнерго", в частности 23 декабря на площадке Запорожской АЭС заработала новая линия электропередачи к подстанции "Каховская" протяженностью 186 км.



Котин также отметил, что на энергоблоке №5 ЗАЭС заканчивается плановый средний ремонт, в ходе которого выполнены регламентные и сверхрегламентные работы, направленные на повышение безопасности энергоблока.



"На завершающей стадии процесс продления срока эксплуатации энергоблока. Все мероприятия выполняются согласно графику. Поэтому мы уверены, что уже в январе 2021 года на крупнейшей АЭС Европы – Запорожской – в работе будут все шесть энергоблоков-миллионников", – сказал он.



ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.



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