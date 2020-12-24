Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Польская PGNiG выиграла еще один суд у Газпрома

24.12.20 09:39
печать
размер текста:

Российский "Газпром" проиграл польской PGNiG на очередном этапе судебного спора вокруг изменения формулы цены по ямальскому контракту на поставку газа. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Шведский апелляционный суд округа Свеа 23 декабря отклонил требование "Газпрома" и "Газпром экспорта" об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, который ранее вынес решение о пересмотре цен на поставку газа в Польшу по ямальскому контракту, сообщила польская PGNiG 23 декабря.

В 2015 году PGNiG инициировала арбитражное разбирательство в отношении "Газпрома" и "Газпром экспорта", требуя пересмотреть цены поставки по контракту, заключенному в сентябре 1996 года. Он предусматривал поставку 9,8 млрд куб. м газа в год, изначально ценообразование было привязано к стоимости нефти, срок действия контракта — до 2022 года.

Стокгольмский арбитраж 30 июня 2018 года вынес промежуточное решение о том, что PGNiG имела право требовать снижения цены, а также о принципах корректировки ее формулы.

"Газпром" пытается доказать, что в данном споре суд вышел за пределы своих полномочий, поскольку установил фактически новую формулу цены в контракте с PGNiG, чего ни "Газпром", ни польская компания делать не просили.

Согласно заявлению PGNiG, шведский суд отклонил жалобу "Газпрома" на превышение арбитражем своих полномочий по формальным причинам. Суд также отклонил жалобу "Газпрома" на выводы арбитража о том, что PGNiG имела основания требовать пересмотра цены и выполнила договорные условия, дающие ей право выставить такие требования к "Газпрому". Суд не предоставил "Газпрому" право на обжалование, следовательно, его решение окончательно, следует из заявления PGNiG.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:54
Запорожская АЭС впервые в истории выйдет на полную мощность
09:17
Вьетнам ввел антидемпинг на китайский х/к прокат
08:52
Китай резко увеличил импорт алюминия
08:06
Украина намерена взять у Deutsche Bank кредит на 350 млн долл
23.12.20
18:04
Компания Коломойского купила разрешение на добычу марганцевой руды
17:50
Курс доллара резво идет вверх
17:35
КВСЗ не получил обещанный Зеленским госзаказ на вагоны
17:13
В ноябре промпроизводство вернулось на уровень 2019 года
16:50
Крупнейшие энергокомпании хотят произвести 25 ГВт зеленого водорода
16:35
Транзит грузов через Украину восстановится в 2021 году – Криклий
16:12
Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ и ОГХК
15:48
Производство никельсодержащего чугуна в Индонезии достигнет рекордных показателей
15:28
Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты
15:08
Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна
14:44
Нельзя допустить переход контроля над Мотор Сич китайским инвесторам – эксперт
14:30
Назначение Витренко: Кабмин должен учесть позицию депутатов
14:25
Минприроды хочет повысить штрафы за выбросы в десятки раз
14:08
Более 70% украинцев отмечают ухудшение экономического положения
14:06
Эксперты Platts ожидают роста цен на сталь
13:50
Топливо в рознице уверенно дорожает
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!