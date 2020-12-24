Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина намерена взять у Deutsche Bank кредит на 350 млн долл

24.12.20 08:06
печать
размер текста:

Кабинет министров принял решение привлечь в 2020 году кредит от Deutsche Bank AG на сумму до $350 млн сроком на шесть месяцев.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1291 от 23 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно утвержденным постановлением условиям, кредит предоставляется в соответствии с договором между Украиной, Deutsche Bank, AG и Global Loan Agency Services Limited.

На сумму кредита начисляется процентный доход, который состоит из ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) в долларах США на срок три месяца, а также маржи по кредиту в размере до 5,75% годовых.

"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств", – сказано в документе.

Досрочное погашение кредита предусмотрено в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины на условиях, определенных кредитным договором, либо
в случае осуществления дополнительного или нового выпуска еврооблигаций.

Министерству финансов поручено предусмотреть в госбюджете средства для погашения и обслуживания кредита.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Благодаря тому, что ставку при доразмещении ценных бумаг удалось снизить до 6,2%, на счета Госказначейства поступило $670 млн. Средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Кроме того, 9 декабря Еврокомиссия перечислила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19. Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

В конце ноября министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, а новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:04
Компания Коломойского купила разрешение на добычу марганцевой руды
17:50
Курс доллара резво идет вверх
17:35
КВСЗ не получил обещанный Зеленским госзаказ на вагоны
17:13
В ноябре промпроизводство вернулось на уровень 2019 года
16:50
Крупнейшие энергокомпании хотят произвести 25 ГВт зеленого водорода
16:35
Транзит грузов через Украину восстановится в 2021 году – Криклий
16:12
Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ и ОГХК
15:48
Производство никельсодержащего чугуна в Индонезии достигнет рекордных показателей
15:28
Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты
15:08
Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна
14:44
Нельзя допустить переход контроля над Мотор Сич китайским инвесторам – эксперт
14:30
Назначение Витренко: Кабмин должен учесть позицию депутатов
14:25
Минприроды хочет повысить штрафы за выбросы в десятки раз
14:08
Более 70% украинцев отмечают ухудшение экономического положения
14:06
Эксперты Platts ожидают роста цен на сталь
13:50
Топливо в рознице уверенно дорожает
13:34
Уже в 2021 году в Украине может появиться госавиакомпания – Криклий
13:30
Мининфраструктуры планирует в 1,5 раза увеличить объемы строительства автодорог
13:12
Эксперты Днепротяжмаша ожидают снижения реализации горно-металлургической продукции
12:51
До конца года Китай выплавит рекордный объем стали
22.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!