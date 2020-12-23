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Компания Коломойского купила разрешение на добычу марганцевой руды

23.12.20 18:04 , Бизнес Цензор
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ООО "Юнайтед Энерджи" выиграло электронный аукцион по продаже специального разрешения на разработку Покровского участка марганцевой руды, предложив 10,02 млн грн при первоначальной цене 186,371 тыс. грн без НДС.

Согласно данным состоявшегося 23 декабря аукциона, за 5-летнее право геологического исследования этого участка и его опытно-промышленную разработку боролись также ООО "Отделение экологии и геологии Академии горных наук Украины", ООО "Кингс Консалтинг групп", ООО "Максипром групп", ЧАО "Марганецкий ГОК" (МГОК), ЧАО "Покровский ГОК" (ПГОК) и ООО "Истметалл", передает Интерфакс-Украина.

Покровский участок в административном отношении находится на западе г. Покров Апостоловского района Днепропетровской области у хвостохранилища Покровского ГОКа "Кривые Луки", на землях Апостоловского сельского совета.

ООО "Юнайтед Энерджи" зарегистрировано в июле 2019 года. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля, второстепенные – добыча каменного и бурого углей, сырой нефти и газа, производство кокса и коксопродуктов, продукты нефтепереработки, производство чугуна стали и ферросплавов и другие.

Собственником компании в госреестре указан Богдан Топчий, компания входит в группу Игоря Коломойского, как и Покровский и Марганецкий ГОКи.

В частности, в 2020 году "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта", который затем перепродавала "Днепроазоту" Коломойского.

С сентября 2020 года "Юнайтед Энерджи" также стала крупнейшим покупателем электроэнергии государственного "Энергоатома", зачастую по ценам ниже рыночных.

МинПром

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