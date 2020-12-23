КВСЗ не получил обещанный Зеленским госзаказ на вагоны Поручение президента Украины о государственном заказе у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) на 90 пассажирских вагонов, 3 дизель-поезда в 2020 году не выполнено, сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "КВСЗ" Владимир Приходько.



"Не понимаем позицию государства в этих вопросах, потому что ее сегодня нет. Одни разговоры. А где деньги, графики, планы, сроки, спрос и ответственность за данные обещания?" - спрашивает глава КВСЗ.



По словам В.Приходько, схожая ситуация и с программой обновления подвижного парка грузовых вагонов в Украине.



"Пока "гоняем бумаги по столам" в министерствах инфраструктуры, экономразвития, "Укрзализныци", у вице-премьера Олега Уруского. Мы видим, что программа обновления вагонов по примеру России, Казахстана, Беларуси в этом году не примут. Нужно еще 2-3 месяца, чтобы этот вопрос решить. А это уже следующий год", -отметил он.



По словам В.Приходько, речь не только о поддержке транспортного машиностроения, а о проблеме государства Украины в целом.



"Задачи ставятся правильно, но нет контроля их выполнения Кабинетом министров в отношении подчиненных ему ведомств", - сказал он и добавил, что следующий год возможно будет еще сложнее.



"2021 будет годом экономии на всем. Прежде всего, следует сократить непроизводительные расходы. Деньги надо тратить на то, что завтра даст отдачу, нельзя сегодня тратить средства на то, что будет реализовано через пять лет. Это расточительство. Конкуренция жестокая, идет буквально "выдергивания ковра из-под ног": переманивание специалистов, перекупки поставщиков, коммерческой информации», - рассказал глава КВСЗ.



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