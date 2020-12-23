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В ноябре промпроизводство вернулось на уровень 2019 года

23.12.20 17:13 , Бизнес Цензор
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Промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года сократилось на 0,3% по сравнению с ноябрем 2019 год, однако выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим календарным месяцем. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней снижение промпроизводства в ноябре в годовом измерении замедлилось до 0,1% с 3,9% по итогам октября, тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 1,5%.

В целом по итогам 11 месяцев 2020 года падение промпроизводства к аналогичному периоду 2019 года замедлилось до 6,2% с 6,8% по итогам октября. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,8%, перерабатывающей промышленности – 7,8%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 3,1%.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в октябре 2020 года сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2019 года, однако выросло на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

С коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в октябре в годовом измерении составило 3,9%, тогда как по сравнению с сентябрем 2020 года спад составил 0,5%.

В целом по итогам 10 месяцев 2020 года падение промпроизводства замедлилось до 6,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

МинПром

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