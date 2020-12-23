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Крупнейшие энергокомпании хотят произвести 25 ГВт зеленого водорода

23.12.20 16:50 , Интерфакс Украина
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Крупнейшие в мире энергетические компании запустят производство "зеленого" водорода мощностью 25 ГВт. Семь компаний – ACWA Power, Iberdrola, CWP Renewables, Envision, Ørsted, Snam и Yara – организовали коалицию под названием "Катапульта зеленого водорода" (Green Hydrogen Catapult). Среди участников в основном электроэнергетические компании, но также газовая компания Snam и производитель удобрений Yara.

Новая инициатива нацелена на развертывание 25 ГВт мощностей по производству водорода на основе возобновляемых источников энергии к 2026 году. Участники Green Hydrogen Catapult рассчитывают, что масштабирование производственных мощностей сделает водород конкурентоспособным на рынке углеводородов, снизив его стоимость до 2 долл. за килограмм по сравнению с нынешними 8 долл.

Недавние исследования показывают, что цена в 2 долл. за килограмм – это своего рода переломный момент, пройдя который экологически чистый водород станет конкурентоспособным и коммерчески привлекательным для использования в разных секторах экономики.

В рамках инициативы семь компаний обязались работать вместе, чтобы ускорить развитие экологически чистых водородных технологий, производства компонентов, развития рынка и притока инвестиций в водородную инфраструктуру. Некоммерческая организация Rocky Mountain Institute будет помогать участникам в реализации инициативы.

Где конкретно и какие именно мощности будут строиться не сообщается.

Реализация проекта потребует инвестиций в размере около 110 млрд долл. США и создаст более 120 тыс. рабочих мест.

МинПром

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