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Транзит грузов через Украину восстановится в 2021 году – Криклий

23.12.20 16:35 , Бизнес Цензор
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Министерство инфраструктуры ожидает, что в 2021 году объемы транзита грузов по территории Украины восстановятся до уровня 2019 года.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы ждем возобновления, роста транзита. До уровня 2019 года мы точно должны восстановиться. Но чтобы он рос, нам необходимо, чтобы экономики стран, которые отправляют между собой товар, тоже развивались", – сказал министр.

При этом В.Криклий отметил, что пандемия в корне изменила коммуникации между странами.

"Наверное, наибольший позитив от коронавируса, если можно так выразиться, – мы перешли на более динамичные коммуникации, в том числе по вопросам создания цифровых транспортных коридоров. Если год назад вопрос о цифровых коридорах, о единых правилах перевозок и едином документе рассматривался как перспектива, к которой надо стремиться, то сейчас цифровизация – необходимость", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

По словам В.Криклия, только так страны, участвующие в транзитном сообщении Восток-Европа, смогут выстраивать альтернативные транспортные коридоры, которые будут развиваться за счет цифрового инструмента, обмена информацией и за счет взаимодействия всех участвующих в этих интермодальных перевозках операторов, чтобы в итоге стать конкурентными России.

Как сообщалось, по данным Госстата, транспортные предприятия Украины в январе-ноябре 2020 года сократили перевозку грузов на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 546,6 млн тонн.

МинПром

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