Транзит грузов через Украину восстановится в 2021 году – Криклий Министерство инфраструктуры ожидает, что в 2021 году объемы транзита грузов по территории Украины восстановятся до уровня 2019 года.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в интервью Интерфакс-Украина.



"Мы ждем возобновления, роста транзита. До уровня 2019 года мы точно должны восстановиться. Но чтобы он рос, нам необходимо, чтобы экономики стран, которые отправляют между собой товар, тоже развивались", – сказал министр.



При этом В.Криклий отметил, что пандемия в корне изменила коммуникации между странами.



"Наверное, наибольший позитив от коронавируса, если можно так выразиться, – мы перешли на более динамичные коммуникации, в том числе по вопросам создания цифровых транспортных коридоров. Если год назад вопрос о цифровых коридорах, о единых правилах перевозок и едином документе рассматривался как перспектива, к которой надо стремиться, то сейчас цифровизация – необходимость", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.



По словам В.Криклия, только так страны, участвующие в транзитном сообщении Восток-Европа, смогут выстраивать альтернативные транспортные коридоры, которые будут развиваться за счет цифрового инструмента, обмена информацией и за счет взаимодействия всех участвующих в этих интермодальных перевозках операторов, чтобы в итоге стать конкурентными России.



Как сообщалось, по данным Госстата, транспортные предприятия Украины в январе-ноябре 2020 года сократили перевозку грузов на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 546,6 млн тонн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



