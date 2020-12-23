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Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ и ОГХК

23.12.20 16:12 , uaprom.info
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Планируемая продажа крупных государственных предприятий в 2021 году позволит увеличить поступления в бюджет на более чем 12 млрд грн, сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабмина, состоявшегося 23 декабря

"Правительство одобрило проект закона, которым предлагается разблокировать "большую приватизацию" в 2021 году. А именно - снять ограничения на продажу ряда объектов: пяти ТЭЦ, трех облэнерго, предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля", - сообщил премьер.

По его убеждению, приватизация - это серьезный удар по коррупции и интересам "тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях".

"В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился. Послы стран G7 также поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации", - добавил Д.Шмыгаль.

МинПром

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