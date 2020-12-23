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Производство никельсодержащего чугуна в Индонезии достигнет рекордных показателей
23.12.20 15:48 , Металлоснабжение и сбыт
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По оценкам китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в 2020 г. производство никельсодержащего чугуна (NPI, чернового ферроникеля) в Индонезии составит около 590 тыс. т в пересчете на чистый никель, что на 67% превысит показатель предыдущего года. При этом мощности по выпуску данной продукции достигнут 900 тыс. т в год против 540 тыс. т по итогам 2019 г.
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