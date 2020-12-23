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Производство никельсодержащего чугуна в Индонезии достигнет рекордных показателей

23.12.20 15:48 , Металлоснабжение и сбыт
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По оценкам китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в 2020 г. производство никельсодержащего чугуна (NPI, чернового ферроникеля) в Индонезии составит около 590 тыс. т в пересчете на чистый никель, что на 67% превысит показатель предыдущего года. При этом мощности по выпуску данной продукции достигнут 900 тыс. т в год против 540 тыс. т по итогам 2019 г.

Как считают аналитики SMM, в ближайшие годы производство NPI в Индонезии будет расти, но менее высокими темпами, чем в 2020 г.

С одной стороны, это связано с тем, что большая часть выпуска данной продукции приходится на предприятия, принадлежащие китайским металлургическим компаниям, которые выпускают NPI для своих нужд и руководствуются собственными потребностями. Кроме того, в Индонезии наблюдается дефицит электроэнергии, что будет препятствовать дальнейшему расширению мощностей.

Тем не менее, SMM прогнозирует, что в 2021 г. производство NPI в Индонезии достигнет 890 тыс. т в пересчете на чистый никель, а в 2023 г. выйти на уровень 1,17 млн. т. Эту продукцию будут использовать, главным образом, китайские производители нержавеющей стали.

МинПром

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