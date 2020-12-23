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Украина сохранила свое место в топ-10 производителей чугуна

23.12.20 15:08 , Металлургпром
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В январе-ноябре 2020 года Украина осталась на девятом месте в мире по производству чугуна и на тринадцатом - по объемам выплавки стали.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Всего, по данным Worldsteel, за январь-ноябрь 2020 года в мире произведено около 1,26 млрд тонн чугуна (1,18 млрд тонн доменным способом и 78,37 млн тонн прямым восстановлением). Это на 1,5% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за январь-ноябрь 2020 года произвели 812,90 млн тонн этой продукции (на 4,2% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 11 месяцев этого года составила 64,4%.

Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-ноябре 2020 года сохранила Индия (90,97 млн тонн, на 10,3% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года), третье - Япония (55,96 млн тонн, на 18,8% меньше), четвертое - Россия (47,30 млн тонн, на 2,0% больше), пятое - Южная Корея (41,32 млн тонн, на 5,2% меньше).

Украина по итогам 11 месяцев 2020 года заняла девятое место среди 40 мировых производителей чугуна, произведя за этот период 18,59 млн тонн данной продукции, на 0,7% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

МинПром

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