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Назначение Витренко: Кабмин должен учесть позицию депутатов

23.12.20 14:30
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Перед решением кадровых вопросов правительству и офису президента нужно проводить консультации не только с фракцией "Слуга народа", а и с другими политическими силами, представленными в парламенте. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Напомним, 17 декабря парламент не поддержал назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра-министра энергетики. За проголосовали 186 депутатов.

"Кабмин еще не отказался от кандидатуры Юрия Витренко и скорее всего его будут вносить повторно. Вполне возможно, что 26 января парламент снова будет решать – назначать или не назначать его на должность вице-премьер-министра-министра энергетики. У правительства есть время убедить народных депутатов поддержать предлагаемую кандидатуру. Кабмин должен учитывать и голосование, и позицию депутатов в кадровых вопросах, как это предусмотрено законом", - отметил Д.Шпенов.

"Очень важно, чтобы отсутствие политического главы Минэнергетики не сказалось негативно на работе этой важнейшей отрасли экономики. Сейчас очень ответственный для страны зимний период, поэтому Кабмину важно показать, что ситуация в отечественной энергетике стабильна и контролируется", - добавил он.

МинПром

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